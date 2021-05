Leggi e normativa sul monopattino elettrico

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 14 maggio 2021) Quando eravate bambini, avete mai utilizzato il? Quel “mezzo di trasporto” giocattolo su due ruote su cui ci si spostava grazie alla spinta di una sola gamba!? Ora potrete godere di quello stesso divertimento infantile anche in età avanzata grazie alda adulti: un vero e proprio mezzo di locomozione a propulsione elettrica che consentirà a chiunque di spostarsi agilmente per medie distanze in modo totalmente green…si tratta della svolta della micromobilità elettrica! E per quanto riguarda il suo utilizzo in strada? Essendo dotato di un motore, ilè soggetto alle stesse regole della strada, o quasi, cui è soggetto qualsiasi altro veicolo a motore circolante su suolo pubblico? Prima di acquistarne uno, quindi, vi sarà utile sapere quali sono le ...