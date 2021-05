Kate Middleton, una favola in blu: camicia a pois e pantaloni palazzo da 45 euro (Di venerdì 14 maggio 2021) Kate Middleton adotta uno stile più minimal e fresco e lascia senza fiato col perfetto look blu da working girl che tutte noi possiamo copiarle: pantaloni palazzo da 39 sterline (45 euro circa) e camicia a pois. L’occasione è un divertente incontro con tre associazioni che si occupano del benessere mentale di bambini e adolescenti. Accanto a Kate Middleton c’è suo marito William. La coppia appare sempre più in sintonia, dopo 10 anni di matrimonio e tre figli, e da quando Harry è tornato in California da Meghan Markle, armonia e serenità la fanno da padroni. Merito anche forse dell’atteggiamento diplomatico che Will ha voluto adottare col fratello nel tentativo di trovare un punto di conciliazione che però Harry sembra non voler ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 maggio 2021)adotta uno stile più minimal e fresco e lascia senza fiato col perfetto look blu da working girl che tutte noi possiamo copiarle:da 39 sterline (45circa) e. L’occasione è un divertente incontro con tre associazioni che si occupano del benessere mentale di bambini e adolescenti. Accanto ac’è suo marito William. La coppia appare sempre più in sintonia, dopo 10 anni di matrimonio e tre figli, e da quando Harry è tornato in California da Meghan Markle, armonia e serenità la fanno da padroni. Merito anche forse dell’atteggiamento diplomatico che Will ha voluto adottare col fratello nel tentativo di trovare un punto di conciliazione che però Harry sembra non voler ...

