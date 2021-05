Draghi annuncia l'assegno unico per le famiglie già da luglio (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - L'assegno unico per le famiglie "è una di quelle trasformazioni epocali su cui non ci si ripensa l'anno dopo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo agli Stati generali della natalità. "Il Governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani donne. Al sostegno economico diretto delle famiglie con figli è dedicato l'assegno unico universale. Si può stare tranquilli per gli anni a venire, l'assegno unico ci sarà - ha aggiunto Draghi - dal luglio di quest'anno la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari". "Nel 2022, la estenderemo a tutti gli altri lavoratori, che ... Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - L'per le"è una di quelle trasformazioni epocali su cui non ci si ripensa l'anno dopo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo agli Stati generali della natalità. "Il Governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani donne. Al sostegno economico diretto dellecon figli è dedicato l'universale. Si può stare tranquilli per gli anni a venire, l'ci sarà - ha aggiunto- daldi quest'anno la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari". "Nel 2022, la estenderemo a tutti gli altri lavoratori, che ...

