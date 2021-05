Chiara Ferragni fa discutere il web con un nuovo lancio! Ecco di cosa si tratta (Di venerdì 14 maggio 2021) L’imprenditrice digitale come Re Mida? A dimostrarlo, la sua ultima collezione beachwear Online da pochissime ore ed è quasi sold out! Chiara Ferragni, imprenditrice digitale da milioni di followers, moglie di Fedez e madre amorevole di Leone e Vittoria, lancia la sua ultima collezione beachwear con numeri da record. L’influencer, infatti, forte del suo successo nel segmento fashion (e non solo), pubblica su Instagram la preview di uno dei costumi della Beachwer Collection by Chiara Ferragni: un trikini floreale che, come la stessa designer diChiara, è tra i pezzi più belli dell’intera collezione. Ciò che non passa inosservato, peró, è il prezzo dell’ambito costume che, nonostante non sia realizzato con materiali pregiati come sete, organze o Swarovski, rientra nella categoria “bikini Luxury” ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 maggio 2021) L’imprenditrice digitale come Re Mida? A dimostrarlo, la sua ultima collezione beachwear Online da pochissime ore ed è quasi sold out!, imprenditrice digitale da milioni di followers, moglie di Fedez e madre amorevole di Leone e Vittoria, lancia la sua ultima collezione beachwear con numeri da record. L’influencer, infatti, forte del suo successo nel segmento fashion (e non solo), pubblica su Instagram la preview di uno dei costumi della Beachwer Collection by: un trikini floreale che, come la stessa designer di, è tra i pezzi più belli dell’intera collezione. Ciò che non passa inosservato, peró, è il prezzo dell’ambito costume che, nonostante non sia realizzato con materiali pregiati come sete, organze o Swarovski, rientra nella categoria “bikini Luxury” ...

Advertising

JoeWolve : @lucianonobili @ItaliaViva @elenabonetti @matteorenzi @Ettore_Rosato @TeresaBellanova @meb @ItaliaVivaRoma1… - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez, sapete quanto costa la nuova casa? - LIntelligente : RT @LIntelligente: #Messi e #CR7 fanno un mutuo in banca per acquistare il nuovo #costume mare di Chiara Ferragni!! #ESTATE - Claudiaitalian : Se non costassero così tanto mi comprerei le sneakers di Chiara Ferragni, ma al momento non me le posso permettere ?? - lousvbum : non si sono davvero paragonati a fedez e chiara ferragni ?? -