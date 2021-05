Caso Gregoretti, il gup ha deciso: «Niente processo per Salvini, il fatto non sussiste» (Di venerdì 14 maggio 2021) Niente processo per Matteo Salvini in relazione al Caso Gregoretti, perché «il fatto non sussiste». Il gup di Catania Nunzio Sarpietro ha emesso il decreto di non luogo a procedere dopo meno di due ore di camera di consiglio. La decisione, dunque, fa piazza pulita dell’accusa di sequestro di persona mossa all’ex ministro dell’Interno. Niente processo per Salvini Entrando nell’aula bunker, Salvini aveva parlato degli atti del procedimento come di «un romanzo fantasy assolutamente imbarazzante», chiarendo di aspettarsi «giustizia con la G maiuscola». Sia la Procura di Catania che la difesa, al termine della discussione, avevano chiesto il non luogo a procedere per l’ex ministro dell’Interno, accusato del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021)per Matteoin relazione al, perché «ilnon». Il gup di Catania Nunzio Sarpietro ha emesso il decreto di non luogo a procedere dopo meno di due ore di camera di consiglio. La decisione, dunque, fa piazza pulita dell’accusa di sequestro di persona mossa all’ex ministro dell’Interno.perEntrando nell’aula bunker,aveva parlato degli atti del procedimento come di «un romanzo fantasy assolutamente imbarazzante», chiarendo di aspettarsi «giustizia con la G maiuscola». Sia la Procura di Catania che la difesa, al termine della discussione, avevano chiesto il non luogo a procedere per l’ex ministro dell’Interno, accusato del ...

