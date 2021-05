Atalanta, ecco il primo match point: una vittoria contro il Genoa regalerebbe la Champions (Di venerdì 14 maggio 2021) La 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A si apre con Genoa-Atalanta. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Luigi Ferraris sabato 15 Maggio alle ore 15:00. Gara di vitale importanza soprattutto per gli ospiti, che in caso di vittoria, festeggerebbero la terza qualificazione consecutiva in Champions League. I Genoani sono invece già proiettati alla prossima stagione, poiché nell’ultimo turno si sono assicurati l’obiettivo salvezza con due turni d’anticipo. Verso Genoa-Atalanta Come arriva il Grifone? Con una salvezza meritatamente archiviata, contro l’Atalanta mister Davide Ballardini concederà spazio a chi ha giocato di meno durante tutto l’arco della stagione. Uno dei più accreditati a scendere in campo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) La 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A si apre con. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Luigi Ferraris sabato 15 Maggio alle ore 15:00. Gara di vitale importanza soprattutto per gli ospiti, che in caso di, festeggerebbero la terza qualificazione consecutiva inLeague. Ini sono invece già proiettati alla prossima stagione, poiché nell’ultimo turno si sono assicurati l’obiettivo salvezza con due turni d’anticipo. VersoCome arriva il Grifone? Con una salvezza meritatamente archiviata,l’mister Davide Ballardini concederà spazio a chi ha giocato di meno durante tutto l’arco della stagione. Uno dei più accreditati a scendere in campo ...

Advertising

gitopo : @giuliocardone69 Ecco ci è rimasto solo il giochino da provinciale sui punti di differenza con la Roma. Intanto l’A… - BombeDiVlad : ?? #Atalanta, #Gosens può partire ???? Il sostituto può arrivare dalla #Liga ?? Tutti i dettagli ????? #LBDV… - _Introducing_me : RT @sportface2016: #CoppaItalia #AtalantaJuventus Decise le modalità per entrare al Mapei Stadium, oltre 4000 i biglietti in vendita https:… - sportface2016 : #CoppaItalia #AtalantaJuventus Decise le modalità per entrare al Mapei Stadium, oltre 4000 i biglietti in vendita - notiziasportiva : #Calciomercato Atalanta, ecco il sostituto in caso di addio di Gosens -