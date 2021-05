Appio Latino: coppia tenta lo ‘scippo’ ma la vittima si oppone, intervento della Polizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Pomeriggio movimentato quello di ieri nel quartiere Appio Latino dove due persone sono state fermate con l’accusa di “rapina impropria”. Si tratta di un uomo classe 1982 e di una donna del’72: i due, intorno alle 7.20, hanno tentato di borseggiare un passante ma quest’ultimo li ha sorpresi dando l’allarme. L’immediato intervento della Polizia ha permesso quindi di bloccare i malviventi che sono finiti in arresto. E’ successo in Via Arrigo Davila. Leggi anche: Appio Latino. ‘Sporco ebreo’ e accoltella il collega al volto e all’inguine: arrestato rider 51enne su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) Pomeriggio movimentato quello di ieri nel quartieredove due persone sono state fermate con l’accusa di “rapina impropria”. Si tratta di un uomo classe 1982 e di una donna del’72: i due, intorno alle 7.20, hannoto di borseggiare un passante ma quest’ultimo li ha sorpresi dando l’allarme. L’immediatoha permesso quindi di bloccare i malviventi che sono finiti in arresto. E’ successo in Via Arrigo Davila. Leggi anche:. ‘Sporco ebreo’ e accoltella il collega al volto e all’inguine: arrestato rider 51enne su Il CorriereCittà.

Ultime Notizie dalla rete : Appio Latino Tentato scippo in strada, arrestati Roma " Tentata rapina impropria. Con questa accusa un romeno di 39 anni e una donna croata di 42, sono stati arrestati ieri sera poco prima delle 20 in via Arrigo D'Avila in zona Appio Latino a Roma. I due correndo in strada hanno spintonato un uomo, lo hanno borseggiato e si sono dati alla fuga. La Polizia intervenuta subito dopo ha rintracciato i due e li ha arrestati.

