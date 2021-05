Ancora nuvole e pioggia, con schiarite più ampie nel weekend (Di venerdì 14 maggio 2021) Metà maggio con temporali e arcobaleni… mentre si avvicina il weekend. Simone Budelli ci racconta se a Bergamo sarà degno del mese delle rose con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Tempo variabile questo venerdì sulla Lombardia a causa di un’area di bassa pressione centrata sulla Francia che trasporta umide e fresche correnti occidentali verso l’Italia. Nel corso del fine settimana avremo invece la distensione dell’alta pressione verso il Mediterraneo, con tempo più stabile anche se con qualche passaggio nuvoloso dovuto al transito di umide correnti atlantiche a nord delle Alpi. Venerdì 14 maggio 2021 Tempo Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso con brevi ed isolati piovaschi possibili in pianura. Nel pomeriggio rapido aumento dell’instabilità dapprima sui rilievi con rovesci o temporali sparsi tra Prealpi e area appenninica, in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) Metà maggio con temporali e arcobaleni… mentre si avvicina il. Simone Budelli ci racconta se a Bergamo sarà degno del mese delle rose con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Tempo variabile questo venerdì sulla Lombardia a causa di un’area di bassa pressione centrata sulla Francia che trasporta umide e fresche correnti occidentali verso l’Italia. Nel corso del fine settimana avremo invece la distensione dell’alta pressione verso il Mediterraneo, con tempo più stabile anche se con qualche passaggio nuvoloso dovuto al transito di umide correnti atlantiche a nord delle Alpi. Venerdì 14 maggio 2021 Tempo Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso con brevi ed isolati piovaschi possibili in pianura. Nel pomeriggio rapido aumento dell’instabilità dapprima sui rilievi con rovesci o temporali sparsi tra Prealpi e area appenninica, in ...

