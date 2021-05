Albertini pronto a sciogliere la riserva su Milano E per l’annuncio sceglie una data simbolica

(Di venerdì 14 maggio 2021) Gabrieledomani scioglierà lasulla sua candidatura a sindaco di. A confermare le indiscrezioni già circolate ieri è stato lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera di oggi, nella quale ha anche spiegato il perché di questa scelta: «È l’anniversario del mio primo giuramento da sindaco davanti al prefetto. Correva l’anno 1997».ha comunque chiarito che «ho preso questo ultimo spazio di tempo per essere sicuro di aver messo insieme tutti gli elementi personali, politici, la scala di valori, quello che è il senso della vita, tutto». La telefonata di Giorgia Meloni Dal punto di vista politico la quadra è ormai trovata. Ieriha ricevuto anche una telefonata di Giorgia Meloni. «Mi ha rassicurato che non c’era nulla contro di me. Io l’ho ringraziata. È ...

Cincinnato -, alla fine tutto il centrodestra, compreso FdI, è venuto a chiederle di candidarsi. È arrivata anche la telefonata di Giorgia Meloni. Che fa, ci ripensa? "Devo dire che ero già a conoscenza ...Guido Bertolaso non ha intenzione di trattare ancora per molto e sarebbea scendere in campo ...DAL NOTAIO PER SCENDERE IN CAMPO A Milano non è ancora arrivata la fumata bianca per, e ...L’ex sindaco soddisfatto per il sostegno del centrodestra, la Meloni al telefono gli assicura l’ok di FdI "Io candidato? Farò la mia scelta nell’anniversario del giuramento da primo cittadino del 15 m ...L’ex sindaco e l’ipotesi di correre per il centrodestra alle Comunali: non posso negare che il prolungamento degli elogi funebri da vivo è qualcosa a cui non si può sfuggire ...