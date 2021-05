Vaccini Lazio, weekend open day AstraZeneca over 40: iscrizioni aperte (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - aperte le iscrizioni all'open day del Lazio per il vaccino AstraZeneca dedicato, sabato 15 e domenica 16, agli over 40. "Da questo pomeriggio - annuncia l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'amato - tutti i cittadini nati dal 1981 e anni precedenti possono scaricare la app dedicata Ufirst dove poter fissare la prima dose del vaccino AstraZeneca, scegliendo l'hub e l'orario. Le vaccinazioni sono aperte dalle ore 18/20, a seconda del punto vaccinale, fino alle 24. La app genererà un Ticket virtuale con il quale presentarsi, portando con sé anche la tessera sanitaria, all'hub vaccinale prescelto. Sono disponibili oltre 20mila slot. Questa modalità - spiega D'Amato - è una sperimentazione che se andrà bene, verrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) -leall'day delper il vaccinodedicato, sabato 15 e domenica 16, agli40. "Da questo pomeriggio - annuncia l'assessore alla Sanità del, Alessio D'amato - tutti i cittadini nati dal 1981 e anni precedenti possono scaricare la app dedicata Ufirst dove poter fissare la prima dose del vaccino, scegliendo l'hub e l'orario. Le vaccinazioni sonodalle ore 18/20, a seconda del punto vaccinale, fino alle 24. La app genererà un Ticket virtuale con il quale presentarsi, portando con sé anche la tessera sanitaria, all'hub vaccinale prescelto. Sono disponibili oltre 20mila slot. Questa modalità - spiega D'Amato - è una sperimentazione che se andrà bene, verrà ...

