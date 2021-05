Spacciava “droga della pazzia” | arrestato dai carabinieri

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn immigrato del Bangladesha Palma Campania (Napoli) pasticche di yaba, definita “la” perchè induce compiere gesti di violenza chi li assume. L’ uomo di 30 anni, già denunciato in precedenza, è statodaidopo una perquisizione nella sua abitazione. I militari gli hanno sequestrato 130 pasticche di yaba, e 90 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi ed a 300 euro. Sintetizzata dai giapponesi nel 1800, la yaba è uno stupefacente molto diffuso in Asia, specie in Bangladesh e Thailandia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

