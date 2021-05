Sileri: “Pfizer, evitare slittamenti per le persone che hanno fragilità gravi” (Di giovedì 13 maggio 2021) Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, quindi il governo ha deciso: dopo 42 giorni dalla prima dose, si può fare il richiamo del vaccino Pfizer.“Sì. Questa opportunità, amplia in maniera significativa il numero di persone che possono beneficiare della prima dose. Certo, se lei chiede a me cosa ne penso, già nella fase iniziale della terza ondata, cioè a gennaio-febbraio scorso, mutuando l'esperienza inglese, ero dell'idea di spostare la seconda dose. Oggi, invece, con la disponibilità di dosi che abbiamo, riserverei questa opzione (42 giorni, ndr) ai pazienti che non hanno fragilità gravi, in sostanza in buona salute”.Ci sono regioni che somministrano la seconda dose a 21 giorni, altre a 35, e altre ancora a 42... Non c'è una regola?“La regola c'è: entro 42 giorni si può fare ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 maggio 2021) Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, quindi il governo ha deciso: dopo 42 giorni dalla prima dose, si può fare il richiamo del vaccino.“Sì. Questa opportunità, amplia in maniera significativa il numero diche possono beneficiare della prima dose. Certo, se lei chiede a me cosa ne penso, già nella fase iniziale della terza ondata, cioè a gennaio-febbraio scorso, mutuando l'esperienza inglese, ero dell'idea di spostare la seconda dose. Oggi, invece, con la disponibilità di dosi che abbiamo, riserverei questa opzione (42 giorni, ndr) ai pazienti che non, in sostanza in buona salute”.Ci sono regioni che somministrano la seconda dose a 21 giorni, altre a 35, e altre ancora a 42... Non c'è una regola?“La regola c'è: entro 42 giorni si può fare ...

