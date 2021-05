Riforma concorsi pubblici | emendamento sulla valutazione dei titoli | le novità

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ladei, descritta nell’articolo 10 del Dl 1 aprile 2021, n. 44, è in corso di esame in Commissione al senato, con il DDL n. 2167 di conversione in legge del dl. Sono molti gli emendamenti presentati, soprattutto per l’articolo 10 del Dl, tra questi vi è l’10.100 ad opera del relatore e quindi sostenuto dal Governo, che riguarda la questione delladei. Nella notte del 12 maggio l’è stato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Nel frattempo prosegue l’iter che vedrà la votazione in Senato prima del passaggio alla Camera. Una buona notizia per tutti gli aspiranti partecipanti ai prossimi, dopo le proteste che si erano sollevate nei giorni scorsi proprio ...

Advertising

fraCap2020 : RT @APapararo: Ci è stato detto che la Riforma di @renatobrunetta mirava eliminare la logica dai concorsi.Eppure nell'unica prova prevista… - mantolalla : PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: BENE LE MODIFICHE ALLA RIFORMA DEI CONCORSI - Agenparl : P.a: Mantovani (M5s), bene modifiche a riforma concorsi - - Diego48086193 : RT @Chiara63460286: Spiegateci a quale principio di diritto si rifà una norma che nega l’accesso ai concorsi pubblici.E per di più,lo nega… - FrancescoTssr : RT @Chiara63460286: Spiegateci a quale principio di diritto si rifà una norma che nega l’accesso ai concorsi pubblici.E per di più,lo nega… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma concorsi

Per questo motivo abbiamo lavorato sodo per approvare le modifiche alladeipubblici prevista nel famigerato articolo 10 del decreto legge dell'1 aprile'. Così la senatrice Maria ...Ladella Pubblica amministrazione chiesta da Bruxelles all'Italia per ottenere gli aiuti del Recovery Fund sta prendendo forma, passando prima per la revisione delle regole per i...“I giovani sono vittime delle politiche scellerate degli ultimi 30 anni e di una cultura clientelare e familistica, fomentata da una certa ...Il Governo sta valutando in questi giorni la proposta dei sindacati presente sul testo del Patto per l'istruzione che prevede una fase transitoria per stabilizzare i docenti precari. La trattativa è i ...