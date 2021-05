"Regole d'onore", così come deve essere fatto un film di guerra e corte marziale (Di giovedì 13 maggio 2021) Regole D'onore Raimovie ore 21.10. Con Tommy Lee Jones, Samuel Jackson e Guy Pearce. Regia di William Friedkin. Produzione USA 2000. Durata: 2 ore e 8 minuti LA TRAMA Nello Yemen una rivolta di piazza rischia di mettere in pericolo la vita dell'ambasciatore degli Stati Uniti. Intervengono i marines e salvano il diplomatico e la famiglia. Ma tornato a casa il colonnello è messo sotto inchiesta. Lo accusano di aver fatto sparare su civili inerm. Il colonnello è difeso da un collega che sulle prime viene preso dai dubbi (nemmeno l'ambasciatore ha preso le difese del colonnello). Allora il difensore investiga per conto suo e capisce che gli inermi tanto inermi non erano e se il colonnello non sparava lui e i suoi uomini ci avrebbero rimesso la pelle. PERCHÈ VEDERLO Perché è fatto come ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021)D'Raimovie ore 21.10. Con Tommy Lee Jones, Samuel Jackson e Guy Pearce. Regia di William Friedkin. Produzione USA 2000. Durata: 2 ore e 8 minuti LA TRAMA Nello Yemen una rivolta di piazza rischia di mettere in pericolo la vita dell'ambasciatore degli Stati Uniti. Intervengono i marines e salvano il diplomatico e la famiglia. Ma tornato a casa il colonnello è messo sotto inchiesta. Lo accusano di aversparare su civili inerm. Il colonnello è difeso da un collega che sulle prime viene preso dai dubbi (nemmeno l'ambasciatore ha preso le difese del colonnello). Allora il difensore investiga per conto suo e capisce che gli inermi tanto inermi non erano e se il colonnello non sparava lui e i suoi uomini ci avrebbero rimesso la pelle. PERCHÈ VEDERLO Perché è...

