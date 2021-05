Mo: Letta, 'no ad Hamas e al terrorismo, solidarietà a ambasciatrice palestinese' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) - "No ad Hamas e al terrorismo jihadista. Ho espresso solidarietà parlando all'ambasciatrice dell'Autorità palestinese Abeer Odeh e ho espresso solidarietà di fronte alla Comunità Ebraica di Roma. #Hamas è contro #Israele e contro la #Palestina. Noi siamo per la pace e per due Stati". Lo scrive su Twitter Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) - "No ade aljihadista. Ho espressoparlando all'dell'AutoritàAbeer Odeh e ho espressodi fronte alla Comunità Ebraica di Roma. #è contro #Israele e contro la #Palestina. Noi siamo per la pace e per due Stati". Lo scrive su Twitter Enrico

Advertising

MimmoGigliotti : @EnricoLetta @pdnetwork Ma vergognati #Letta. Non hai neanche nominato la destra di #Israele e il suo potente eserc… - TV7Benevento : Mo: Letta, 'no ad Hamas e al terrorismo, solidarietà a ambasciatrice palestinese'... - LeggoSono : @francofontana43 @EnricoLetta Non è corretto dire che Letta, e gli altri partecipanti, siano acriticamente pro Isra… - lorenzocolav : RT @akaSignorK: #Letta era in piazza da uomo di pace che non tollera il terrorismo dei razzi di Hamas, ma a cui, evidentemente, non dispiac… - CinziaSally : RT @akaSignorK: #Letta era in piazza da uomo di pace che non tollera il terrorismo dei razzi di Hamas, ma a cui, evidentemente, non dispiac… -