Masters of the Universe: svelata la data di uscita della serie Netflix (Di giovedì 13 maggio 2021) Entertainment Weekly ha oggi diffuso le prime immagini della serie animata su He-Man e i Dominatori dell'Universo, dal titolo Masters of the Universe: Revelation. La serie verrà prodotta e mandata in onda da Netflix e potrà vantare come showrunner Kevin Smith, assieme a Rob David. In 27 anni di lavoro, questo rientra senz'altro nella top 5 dei miei progetti preferiti. Quando morirò la gente mi ricorderà come il tizio che ha girato Clerks ma spero che qualcuno dica anche "sì, è il tizio che ha fatto Clerks ma anche quella serie animata". Kevin Smith Del progetto sappiamo che non sarà un reboot, ma un vero e proprio sequel dell'originale degli anni '80, ideata come "pegno d'amore" per i fan storici. La prima parte (5 episodi) verrà trasmessa il ...

