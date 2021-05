Lo svizzero Mader vince la 6^ tappa, l’ungherese Valter in rosa (Di giovedì 13 maggio 2021) ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – Gino Mader ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia 2021, 160 chilometri dalle Grotte di Frasassi ad Ascoli Piceno. Lo svizzero della Bahrain Victorious ha conquistato il primo vero arrivo in salita della 104^ Corsa rosa, coronando una lunga fuga. L’elvetico ha preceduto il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e l’irlandese Dan Martin (Israel Start Up) di 12?, al termine di una frazione appenninica caratterizzata dal maltempo. vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) ha invece pagato nel finale, cedendo circa 1? sull’elvetico. Male l’australiano Jai Hindley (Team DSM), che si è staccato ai -3 km dal traguardo. La maglia rosa Alessandro De Marchi è crollato, cedendo il simbolo del primato all’ungherese Attila Valter (Groupama ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – Ginoha vinto la sestadel Giro d’Italia 2021, 160 chilometri dalle Grotte di Frasassi ad Ascoli Piceno. Lodella Bahrain Victorious ha conquistato il primo vero arrivo in salita della 104^ Corsa, coronando una lunga fuga. L’elvetico ha preceduto il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e l’irlandese Dan Martin (Israel Start Up) di 12?, al termine di una frazione appenninica caratterizzata dal maltempo.nzo Nibali (Trek-Segafredo) ha invece pagato nel finale, cedendo circa 1? sull’elvetico. Male l’australiano Jai Hindley (Team DSM), che si è staccato ai -3 km dal traguardo. La magliaAlessandro De Marchi è crollato, cedendo il simbolo del primato alAttila(Groupama ...

