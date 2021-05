“L’aveva promesso e l’ha fatto”. Mario Draghi, la decisione sullo stipendio da premier: è ufficiale (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 3 febbraio 2021 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a Mario Draghi l’incarico di formare un nuovo governo. Il 13 febbraio l’ex presidente della Banca Centrale Europea ha prestato giuramento. È nato così, in piena pandemia da Coronavirus, il sessantasettesimo esecutivo della storia della Repubblica. Di certo il nome di Mario Draghi era già ben noto agli italiani. Non solo per il ruolo ricoperto alla guida della BCE, ma anche per essere stato direttore generale del ministero del Tesoro dal 1991 al 2001. Draghi è stato professore ordinario di Economia internazionale all’Università di Firenze e ha ricoperto incarichi anche nella Banca Interamericana di Sviluppo e nella Banca Mondiale. È stato inoltre vicepresidente per l’Europa di Goldman Sachs, una delle maggiori banche ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 3 febbraio 2021 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato al’incarico di formare un nuovo governo. Il 13 febbraio l’ex presidente della Banca Centrale Europea ha prestato giuramento. È nato così, in piena pandemia da Coronavirus, il sessantasettesimo esecutivo della storia della Repubblica. Di certo il nome diera già ben noto agli italiani. Non solo per il ruolo ricoperto alla guida della BCE, ma anche per essere stato direttore generale del ministero del Tesoro dal 1991 al 2001.è stato professore ordinario di Economia internazionale all’Università di Firenze e ha ricoperto incarichi anche nella Banca Interamericana di Sviluppo e nella Banca Mondiale. È stato inoltre vicepresidente per l’Europa di Goldman Sachs, una delle maggiori banche ...

Advertising

Jbiker999 : RT @marcpionni: A #Roma aveva promesso la rivoluzione per #rifiuti, #trasporti, #viabilità, #verde, funzionamento macchina comunale. @virgi… - lupodelta : RT @marcpionni: A #Roma aveva promesso la rivoluzione per #rifiuti, #trasporti, #viabilità, #verde, funzionamento macchina comunale. @virgi… - marcpionni : A #Roma aveva promesso la rivoluzione per #rifiuti, #trasporti, #viabilità, #verde, funzionamento macchina comunale… - volcdoc : @aliberti_p Io non l'ho votata ma onestamente viste le gestioni degli ultimi 10-15 anni prima di lei direi che tutt… - giu_lore : RT @PrecariUnitINFN: Ed anche oggi il presidente @zoccoli_antonio resta in silenzio sull'assunzione dei comma1 #INFN in graduatoria da un a… -