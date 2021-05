Juventus-Inter: probabili formazioni e in tv (Di giovedì 13 maggio 2021) La trentasettesima e penultima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021 prevede il Derby d’Italia, Juventus-Inter, che si giocherà sabato 15 maggio alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Sarà una sfida dal sapore inefito, dal momento che i nerazzurri sono già Campioni d’Italia, mentre i bianconeri sono alla disperata ricerca di punti per le loro residenze speranze di accedere in Champions League. All’andata si sono imposti gli uomini di Conte per 2-0 grazie alle reti di Vidal e Barella. Juventus-Inter: quali saranno le probabili formazioni? Pirlo schiererà nuovamente Szczney tra i pali, alla guardia del quale ci saranno Danilo a destra, Alex Sandro a sinistra, Chiellini e De Light al centro. A centrocampo, Bentancur e Rabiot sarà la coppia di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) La trentasettesima e penultima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021 prevede il Derby d’Italia,, che si giocherà sabato 15 maggio alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Sarà una sfida dal sapore inefito, dal momento che i nerazzurri sono già Campioni d’Italia, mentre i bianconeri sono alla disperata ricerca di punti per le loro residenze speranze di accedere in Champions League. All’andata si sono imposti gli uomini di Conte per 2-0 grazie alle reti di Vidal e Barella.: quali saranno le? Pirlo schiererà nuovamente Szczney tra i pali, alla guardia del quale ci saranno Danilo a destra, Alex Sandro a sinistra, Chiellini e De Light al centro. A centrocampo, Bentancur e Rabiot sarà la coppia di ...

