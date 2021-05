Isola dei Famosi | Brando Giorgi si scaglia contro la Persia | “Prima mi piaceva…”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.deisiValentina: l’ex naufrago confessa che cosa pensa di lei.deisiValentina, come mai? L’ex naufrago si toglie qualche sassolino dalla scarpa e non ci va leggero con le parole. L’attore ha dovuto abbandonare il reality ormai da tempo

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - StepOne66117435 : @baumanstyle Ma che schifo è? Manco fossi sull'isola dei famosi, sarei capace di ingoiare 'sto mappazzone vomitevol… - kastalrogo : ... un romano direbbe che un'isola dei famosi a -10° a Erto, farebbe scoppiare le zinne siliconiche alle naufraghe. #Drittoerovescio -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... e dopo un 2020 di sofferenze a causaproblemi causati dalla pandemia, Kastellorizo è diventata la primaCovid - free d'Europa: ha vaccinato il 95 per centosuoi abitanti e si prepara a ...L'ex naufraga dell'Famosi ha preferito non svelare la causa di questo problema. Un utente ha però chiesto: "Padel?" . Samantha De Grenet ha risposto così: "Credo di sì" . Molto ...Sulla Isola dei Famosi regna il caos totale con i rapporti ormai deteriorati tra tutti i naufraghi presenti in Honduras: ecco cosa sta succedendo ...Insofferenza e nervosismo. Al 59esimo giorno sull’Isola dei Famosi, i naufraghi se la prendono con la leader della settimana Isolde Kostner.