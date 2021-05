GameSir | nuovi controller gaming per smartphone e tablet AndroidHDblog it

(Di giovedì 13 maggio 2021) Si chiamano X2 Bluetooth Mobile, per, e F7 Claw, pensato per i.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

ha appena presentato duecontroller per giocare da dispositivi Android: una versione wireless del suo famoso X2 per smartphone, e F7 Claw , che è, a detta dell'azienda, il primo gamepad ...Square Enix e altre compagnie offrono ampi negozi ricchi di giochi, siache da retrogaming. ... Migliore per le nostre tasche:F1 - Migliori controller per smartphone e tablet Se volete ...Se avete famigliarità con la Nintendo Switch, sapete cosa aspettarvi. X2 è una coppia di controller molto simili ai Joy Con, uniti tra loro da un telaio regolabile in cui si può infilare lo smartphone ...