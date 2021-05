F1: salary cap, accordo lontano (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la riduzione dei test e l’introduzione del budget cap la F1 sta valutando l’ipotesi di inserire nel regolamento anche il salary cap. L’accordo è lontano ma l’obiettivo è chiaro: abbattere i costi. La F1 introduce il salary cap? Quella del salary cap è ad oggi solo un’idea. Se accettata, imporrebbe un tetto massimo di 30 milioni di dollari al budget destinato agli ingaggi dei piloti. In caso contrario, si andrebbero a sottrarre risorse dal budget cap, risorse inizialmente destinate allo sviluppo della macchina e al resto del team. L’intesa è però ancora lontana. L’introduzione del salary cap nella F1 implicherebbe infatti l’adeguamento dei contratti in scadenza dopo il 2021 con i nuovi parametri, il che aumenta i tempi necessari per raggiungere l’accordo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la riduzione dei test e l’introduzione del budget cap la F1 sta valutando l’ipotesi di inserire nel regolamento anche ilcap. L’ma l’obiettivo è chiaro: abbattere i costi. La F1 introduce ilcap? Quella delcap è ad oggi solo un’idea. Se accettata, imporrebbe un tetto massimo di 30 milioni di dollari al budget destinato agli ingaggi dei piloti. In caso contrario, si andrebbero a sottrarre risorse dal budget cap, risorse inizialmente destinate allo sviluppo della macchina e al resto del team. L’intesa è però ancora lontana. L’introduzione delcap nella F1 implicherebbe infatti l’adeguamento dei contratti in scadenza dopo il 2021 con i nuovi parametri, il che aumenta i tempi necessari per raggiungere l’. ...

Ultime Notizie dalla rete : salary cap Salary cap, un'ipotesi irrealistica nell'immediato - FormulaPassion.it E così, dopo i test ridotti al minimo indispensabile e il budget cap di 145 milioni di dollari (per il 2021, poi la cifra si abbasserà di cinque milioni per anno fino al 2023), ecco il salary cap . ...

La Serie A mette da parte la Superlega e discute di salary cap e campionato a 18 squadre I club stanno lavorando ad un documento programmatico per rendere il sistema calcio sostenibile. Fra una decina di giorni è in programma un nuovo incontro La Lega Serie A ha ritrovato all'improvviso ...

Salary cap, un’ipotesi irrealistica nell’immediato FormulaPassion.it Salary cap, un’ipotesi irrealistica nell’immediato Secondo quanto ha raccolto il giornalista tedesco Michael Schmidt, l'accordo tra i team sul salary cap in F1 sarebbe ancora lontano ...

La Serie A guarda al futuro: salary cap e campionato a 18 squadre La Lega Serie A si è riunita ieri in assemblea per discutere i temi caldi del momento. Oltre a un passo in avanti verso la pace dopo il caso Superlega Europea, i venti club hanno deciso di stilare un ...

