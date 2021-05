Dove vedere la partita tra Fiorentina e Napoli in TV e streaming (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto pronto per Fiorentina – Napoli, partita valida per la 37 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming e quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva. Dove vedere Fiorentina Napoli: Sky o DAZN? La gara Fiorentina Napoli del giorno 16 Maggio sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 12:30. Non perderti il match in piena lotta Champions, abbonati ora! Dove vedere Fiorentina Napoli in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto pronto pervalida per la 37 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti peril match ine quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva.: Sky o DAZN? La garadel giorno 16 Maggio sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 12:30. Non perderti il match in piena lotta Champions, abbonati ora!in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto ...

