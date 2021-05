Bimbo di due anni trova una pistola in casa: ferisce se stesso e i genitori (Di giovedì 13 maggio 2021) L'ennesimo dramma (questa volta per fortuna senza morti) in un paese che non vuole rinunciare alle armi e riempie le casi di pistole, fucili e perfino mitragliatori. Un bambino di due anni negli Stati ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 maggio 2021) L'ennesimo dramma (questa volta per fortuna senza morti) in un paese che non vuole rinunciare alle armi e riempie le casi di pistole, fucili e perfino mitragliatori. Un bambino di duenegli Stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo due Bimbo di due anni trova una pistola in casa: ferisce se stesso e i genitori L'ennesimo dramma (questa volta per fortuna senza morti) in un paese che non vuole rinunciare alle armi e riempie le casi di pistole, fucili e perfino mitragliatori. Un bambino di due anni negli Stati Uniti ha ferito se stesso ed i genitori con la pistola che era stata lasciata, carica, su uno dei comodini della camera da letto. È successo nello stato del Maine, e secondo ...

Bimbo di due anni trova una pistola in casa: ferisce se stesso e i genitori L'episodio nello stato del Maine: la madre colpita ad una gamba ed il padre, di striscio, alla testa. Il piccolo ferito al volto al momento dello sparo.

