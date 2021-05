Baresi | “Ibra è una leggenda Chi mi piacerebbe vedere al Milan? Mbappé”

(Di giovedì 13 maggio 2021) In un’intervista a Skril, Franco, il vicepresidente onorario del, ha parlato dell’obiettivo della squadra rossonera: “Penso che l’obiettivo delsia tornare in Champions dopo tanti anni fuori da questa competizione. La squadra sta facendo una buona stagione, siamo terzi in classifica, tocca a noi, questo è il nostro obiettivo e dobbiamo centrarlo. Chi mial? Facciamo una commedia fantasy:. Penso che sia un giocatore straordinario. È giovane e sta facendo cose straordinarie. Ha forza, qualità e gioca in modo moderno”. Su: “La squadra di oggi sta cercando di sorprendere e non deludere le aspettative. È un gruppo che quest’anno si sta comportando ad alti livelli e ci dà fiducia per il futuro. Zlatan ...

Come è accaduto da sempre a Milanello, quando c'erano ie i Maldini, i Gattuso e gli ... al netto die della sua tenuta. I social e i siti puntano su Vlahovic che Commisso valuta uno ...Il risorgimento del Milan era iniziato un anno fa con la scommessa Ibrahimovic. Alla soglia dei 40 anni lo svedese ha firmato per un altro anno con i rossoneri. Non, non Maldini, ma il Milan ha trovato un nuovo uomo - simbolo, un condottiero che non ha voluto lasciarsi scappare, nonostante i suoi 39 ...Ibra ha già in tasca il rinnovo, sottoscritto in assenza di Raiola e questo dettaglio non è senza significato. Il Milan l'ha sottoscritto nonostante fosse consapevole dei limiti fisici traditi dallo s ...