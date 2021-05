Arrivano le giornate Fai di primavera 2021: cosa non perdere (Di giovedì 13 maggio 2021) Di solito arrivano a marzo: quest’anno, complice l’Italia in zona rossa, è stato necessario attendere fino a maggio ma finalmente ci siamo. Sabato 15 e domenica 16 maggio tornano le giornate Fai di Primavera, che apriranno al pubblico 600 luoghi della cultura in trecento diverse città: si tratta, come nella migliore tradizione di questo evento (arrivato alla sua edizione numero 29), di luoghi spesso inaccessibili, o visitabili solo in via eccezionale, come il castello di Sammezzano a Reggello, già sul podio dei luoghi del cuore del Fai nel 2020, o della villa Il Vascello a Roma, progettata nel Seicento dall’architettrice Plautilla Bricci e ora sede del Grande Oriente d’Italia, la più antica istituzione massonica dello Stivale. E ancora, l’eremo dannunziano di San Vito Chietino dove il Vate visse con la sua musa Barbara Leoni, o il parco archeologico di Pausilypon a Napoli, che si raggiunge solo attraversando la grotta di Seiano. Un filo rosso lega i luoghi aperti al pubblico per questa edizione: la consapevolezza che natura, storia e cultura sono legate indissolubilmente. Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 maggio 2021) Di solito arrivano a marzo: quest’anno, complice l’Italia in zona rossa, è stato necessario attendere fino a maggio ma finalmente ci siamo. Sabato 15 e domenica 16 maggio tornano le giornate Fai di Primavera, che apriranno al pubblico 600 luoghi della cultura in trecento diverse città: si tratta, come nella migliore tradizione di questo evento (arrivato alla sua edizione numero 29), di luoghi spesso inaccessibili, o visitabili solo in via eccezionale, come il castello di Sammezzano a Reggello, già sul podio dei luoghi del cuore del Fai nel 2020, o della villa Il Vascello a Roma, progettata nel Seicento dall’architettrice Plautilla Bricci e ora sede del Grande Oriente d’Italia, la più antica istituzione massonica dello Stivale. E ancora, l’eremo dannunziano di San Vito Chietino dove il Vate visse con la sua musa Barbara Leoni, o il parco archeologico di Pausilypon a Napoli, che si raggiunge solo attraversando la grotta di Seiano. Un filo rosso lega i luoghi aperti al pubblico per questa edizione: la consapevolezza che natura, storia e cultura sono legate indissolubilmente.

