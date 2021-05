Tommaso Zorzi fotografato ancora con Tommaso Stanzani: “Non sono io a chiamare i paparazzi” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tommaso Zorzi è stato ancora fotografato con Tommaso Stanzani e il gossip con protagonisti il conduttore del Il Punto Z e il ballerino lanciato da Amici si riaccende a qualche giorno dal primo avvistamento. Stavolta è il settimanale Chi a proporre alcune immagini che mostrano i due a passeggio per Milano, con un bacio in amicizia di Zorzi a Stanzani (foto in fondo all’articolo). Il legame tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani Il magazine diretto da Alfonso Signorini non parla esplicitamente di una relazione, ma si sbilancia comunque in qualche modo (benché il ballerino non abbia mai parlato del suo orientamento): “Se ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021)è statocone il gossip con protagonisti il conduttore del Il Punto Z e il ballerino lanciato da Amici si riaccende a qualche giorno dal primo avvistamento. Stavolta è il settimanale Chi a proporre alcune immagini che mostrano i due a passeggio per Milano, con un bacio in amicizia di(foto in fondo all’articolo). Il legame traIl magazine diretto da Alfonso Signorini non parla esplicitamente di una relazione, ma si sbilancia comunque in qualche modo (benché il ballerino non abbia mai parlato del suo orientamento): “Se ...

