Terzigno, ragazzo in strada durante coprifuoco preso a calci da un carabiniere: video fa il giro del web (Di mercoledì 12 maggio 2021) preso a calci da un carabiniere perchè trovato in strada durante il coprifuoco. Il video della violenza sta facendo il giro del web. E’ accaduto a Terzigno. Il filmato, girato probabilmente da un residente della zona che ha assistito alla scena, ha fatto scattare un’indagine interna dei militari del Comando provinciale di Napoli. Terzigno, carabiniere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021)da unperchè trovato inil. Ildella violenza sta facendo ildel web. E’ accaduto a. Il filmato, girato probabilmente da un residente della zona che ha assistito alla scena, ha fatto scattare un’indagine interna dei militari del Comando provinciale di Napoli.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

MediasetTgcom24 : A Terzigno (Napoli) un carabiniere prende a calci un ragazzo sorpreso in strada dopo il coprifuoco. Le immagini fan… - SkyTG24 : Terzigno, ragazzo in strada dopo il coprifuoco picchiato da un carabiniere: si indaga - RassegnaZampa : #Napoli #Terzigno, pubblicato online il video di un ragazzo preso a calci da un #carabiniere dopo l’ora del coprifu… - LaraSanna2 : Sapete cosa è successo a Terzigno vero? Un ragazzo è stato preso a calci da un carabiniere perché c’era il coprifu… - infoitinterno : Terzigno, ragazzo in strada dopo il coprifuoco picchiato da un carabiniere: si indaga -