Sinisa Mihajlovic non riesce a trattenere le lacrime: il bellissimo annuncio di sua figlia Virginia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una nuova e grande emozione per Sinisa Mihajlovic, il tecnico della Sampdoria diventerà nonno. La figlia 23enne Virginia ha reso pubblica la sua gravidanza con il giocatore Alessandro Vogliacco ed ha voluto fare una bellissima sorpresa al suo papà. Sinisa Mihajlovic non trattiene le lacrime: l'annuncio emozionante di sua figlia La figlia 23enne dell'allenatore del Bologna, Virginia, ha dato la bellissima notizia sul suo profilo Instagram. Abbiamo imparato a conoscerla grazie alla sua partecipazione all'Isola dei Famosi insieme alla sorella Viktorija. Da diversi anni è fidanzata insieme ad un calciatore, Alessandro Vogliacco, difensore del Pordenone che ha giocato anche nelle giovanili della Juventus. ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una nuova e grande emozione per, il tecnico della Sampdoria diventerà nonno. La23enneha reso pubblica la sua gravidanza con il giocatore Alessandro Vogliacco ed ha voluto fare una bellissima sorpresa al suo papà.non trattiene le: l'emozionante di suaLa23enne dell'allenatore del Bologna,, ha dato la bellissima notizia sul suo profilo Instagram. Abbiamo imparato a conoscerla grazie alla sua partecipazione all'Isola dei Famosi insieme alla sorella Viktorija. Da diversi anni è fidanzata insieme ad un calciatore, Alessandro Vogliacco, difensore del Pordenone che ha giocato anche nelle giovanili della Juventus. ...

Advertising

Gazzetta_it : VIDEO La figlia di Mihajlovic è incinta: la reazione di nonno Sinisa - SkySport : Sinisa Mihajlovic diventa nonno: il video in cui lo scopre - cmercatoweb : ??Il momento in cui Sinisa #Mihajlovic ha scoperto che diventerà nonno?? - SergioSpdvcha : RT @ChiamarsiBomber: Virginia, la figlia più piccola di #Mihajlovic, fa una sorpresa al papà. Questo è il momento in cui Sinisa scopre che… - MarcoCiarmatori : RT @ChiamarsiBomber: Virginia, la figlia più piccola di #Mihajlovic, fa una sorpresa al papà. Questo è il momento in cui Sinisa scopre che… -