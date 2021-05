Serie A | rigori a favore e contro | ecco la classifica

Advertising

SirDiabolik : RT @TommasoArmando: La serie di rigori di Rio Ave-Milan. Mai vista una roba più esilarante. - TommasoArmando : La serie di rigori di Rio Ave-Milan. Mai vista una roba più esilarante. - Fede_Rico74 : @Squarcione75 @ADeLaurentiis Lo fece. Dopo Napoli-Atalanta di due anni fa con Ancelotti. Il risultato? Per una seri… - LucaBilla : @carloilbiondo Non mi sembri esattamente equilibrato nei giudizi e continui a riportare cose che non ho detto. Il m… - MicheleTossani : Tutti parlano del #cucchiaio di #Aguero ma pochi ricordano quello di #Vialli durante la serie di #rigori fra #Samp… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rigori

Sampdoria News 24

Il Milan ha vinto 14 trasferte in questaA: nella storia della competizione, ha fatto meglio solo l'Inter (15 nel 2006/07). Sono 17 itirati dal Milan: dal 2004/05 (cioè da quando Opta ...Il 19 maggio sarà, invece, il turno dell'altra campana ancora in corsa per la promozione inB ...gialloblù finì 2 - 1 per i rosanero e furono feroci le polemiche a fine gara per un paio di...VIDEO - Gol di Brozovic per l'1-0 dell'Inter contro la Roma nella 36esima giornata di Serie A: assist di Darmian per il vantaggio ...Sono scattate oggi, mercoledì 12 maggio, le semifinali play-off del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: nelle gare d'andata larghe vittorie esterne per la Pro Recco, che passa a Savona per ...