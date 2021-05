Pd-M5s, asse in frantumi nelle città: traballa anche Bologna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Come le tessere di un domino che vanno giù una dopo l’altra, cadono i tentativi di accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle nelle grandi città. Enrico Letta piccona la Raggi (“Il mio giudizio è molto negativo”) e chiude la porta a qualsivoglia intesa sia a Roma sia a Torino (“A Roma e Torino non c’è possibilità di alcuna convergenza”) assicurando il pannicello caldo di un “rapporto con M5s che va avanti”, mentre Giuseppe Conte spiega al Fatto che “con il Pd sono impegnato in un dialogo alla pari, senza alcuna subalternità”. Dialogo che al momento ha portato a due fumate nere. Su Roma la distanza è conclamata, preso atto del “rammarico” di Letta per l’occasione sprecata, con l’alleato che ammette di aver fatto franare la candidatura di Nicola Zingaretti avendo avvertito i Dem “che avrebbe potuto avere ripercussioni serie sulla tenuta del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Come le tessere di un domino che vanno giù una dopo l’altra, cadono i tentativi di accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stellegrandi. Enrico Letta piccona la Raggi (“Il mio giudizio è molto negativo”) e chiude la porta a qualsivoglia intesa sia a Roma sia a Torino (“A Roma e Torino non c’è possibilità di alcuna convergenza”) assicurando il pannicello caldo di un “rapporto con M5s che va avanti”, mentre Giuseppe Conte spiega al Fatto che “con il Pd sono impegnato in un dialogo alla pari, senza alcuna subalternità”. Dialogo che al momento ha portato a due fumate nere. Su Roma la distanza è conclamata, preso atto del “rammarico” di Letta per l’occasione sprecata, con l’alleato che ammette di aver fatto franare la candidatura di Nicola Zingaretti avendo avvertito i Dem “che avrebbe potuto avere ripercussioni serie sulla tenuta del ...

