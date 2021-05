Paratici sull’addio di Buffon: “Ce lo aveva detto parecchi mesi fa, mancava l’annuncio. Amico vero” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabio Paratici, managing director della football area della Juventus, ha parlato così di Buffon e del suo addio a fine stagione ai microfoni di DAZN, prima della gara contro il Sassuolo: “Sappiamo l’importanza della partita, siamo in corsa e siamo ancora in piedi. Ci giochiamo tutte le nostre possibilità, come è giusto che sia. Al piano B ci penseremo quando sarà il momento, ora siamo concentrati su quello che dobbiamo fare”. Buffon ha annunciato l’addio alla Juve a fine stagione.“Avendocelo comunicato parecchi mesi fa, prima o poi bisognava farlo all’esterno. L’ha comunicato in un’intervista di qualche giorno fa. Al di là di ringraziarlo, come club e anche personalmente perché è una persona speciale e un giocatore speciale. Ci ha dato tantissimo a livello umano, in questi 11 anni penso di aver ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabio, managing director della football area della Juventus, ha parlato così die del suo addio a fine stagione ai microfoni di DAZN, prima della gara contro il Sassuolo: “Sappiamo l’importanza della partita, siamo in corsa e siamo ancora in piedi. Ci giochiamo tutte le nostre possibilità, come è giusto che sia. Al piano B ci penseremo quando sarà il momento, ora siamo concentrati su quello che dobbiamo fare”.ha annunciato l’addio alla Juve a fine stagione.“Avendocelo comunicatofa, prima o poi bisognava farlo all’esterno. L’ha comunicato in un’intervista di qualche giorno fa. Al di là di ringraziarlo, come club e anche personalmente perché è una persona speciale e un giocatore speciale. Ci ha dato tantissimo a livello umano, in questi 11 anni penso di aver ...

Advertising

zazoomblog : Paratici: «Gravina ha buon senso come Agnelli. Sull’addio di Buffon…» - #Paratici: #«Gravina #senso #Agnelli. - genovesergio76 : Paratici: «Gravina ha buon senso come Agnelli. Sull’addio di Buffon…» via @OneFootball. Leggilo qui: - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Paratici, sempre più voci sull'addio alla Juve: ci sono United e Bayern - paterno_carlo : Paratici, sempre più voci sull'addio alla Juve: ci sono United e Bayern in serie B siamo - TUTTOJUVE_COM : Paratici, sempre più voci sull'addio alla Juve: ci sono United e Bayern -