Omicidio a Margherita di Savoia | un arresto Assassinio il 20 aprile

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Barletta: arrestato dai Carabinieri l’autore dell’di Antonio Palmitessa, ucciso il 20scorso adi. Nella nottata del 12 maggio, i Carabinieri del Gruppo di Trani, coadiuvati anche da personale del ROS, arrestavano Francesco VALENTINO, classe ’70, pregiudicato didi, detto “Franco salatidd”, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, poiché gravemente indiziato dell’di Antonio PALMITESSA, ucciso nel tardo pomeriggio del 20scorso, in piazza Libertà adi, con due colpi di pistola cal. 6.35, sparati a bruciapelo. Il ...

Advertising

NoiNotizie : Omicidio a Margherita di Savoia, un arresto -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Margherita

Noi Notizie

...aveva ricoperto anche l'incarico di consigliere provinciale a Salerno tra le file della; ... L'del Sindaco Vassallo avvenne il 5 settembre 2010, intorno alle 22:15 ad Acciaroli, nel ...L'fu rivendicato con una telefonata all'ANSA: "Qui Prima Linea. Abbiamo ammazzato Giuseppe ...venne fatto trovare verso le 11 in due cabine di Corso Re Umberto e di Corso Regina. ...Anticipazioni Una Vita: puntate da lunedì 17 a domenica 23 maggio 2021 Le anticipazioni delle puntate della prossima settimana di Una Vita svelano che ...House of Gucci, è stato girato principalmente in Italia. Scopri le location del film più atteso dell'anno 2021 ...