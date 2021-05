Morto l' israeliano colpito dal razzo anticarro da Gaza

(Di mercoledì 12 maggio 2021) E'in ospedale uno degli israeliani feriti da un missilesparato dasu una vettura in territorio di Israele. Lo riferisce il Pronto soccorso citato dai media secondo cui ci sono ...

E'in ospedale uno degli israeliani feriti da un missile anticarro sparato da Gaza su una vettura in territorio di Israele. Lo riferisce il Pronto soccorso citato dai media secondo cui ci sono ......la tensione si è ulteriormente aggravata quando un razzo anticarro sparato da Gaza ha centrato un veicoloche si trovava nei pressi della linea di demarcazione, provocando une due ...La Comunità ebraica di Roma ha convocato per il pomeriggio di oggi, 12 maggio, alle ore 18:30 presso il Portico d'Ottavia una ...Tutto è iniziato in sordina un mese fa. L'escalation è partita a Gerusalemme quando giovani palestinesi hanno attaccato passanti ortodossi isolati e ...