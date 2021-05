Mobili, cibo e robot: ecco l'Italia che ci porta fuori dalla pandemia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ci stiamo affacciando alla ripresa. dalla seconda metà dell’anno - dice Bruxelles - sarà “forte”. Certo i danni della pandemia non si cancellano in fretta e infatti torneremo ai livelli pre Covid solo nel 2022, ma le previsioni della Commissione europea danno il polso di un percorso che è in fase di avvio. E già questo è un dato rilevante dopo un anno in cui l’asticella del passaggio dal tonfo alla ripresa è stata costantemente spostata in avanti. I vaccini e le riaperture stanno liberando le attività economiche e i consumi degli Italiani, seppure gradualmente, e un’ulteriore spinta, sul medio periodo, arriverà dal Recovery. Ma cosa c’è dietro questa ripresa? La locomotiva è l’industria in casa nostra, ma anche un export che ha retto durante il lockdown e che guarderà sempre più alla Cina oltre che all’Europa. Abbiamo continuato a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ci stiamo affacciando alla ripresa.seconda metà dell’anno - dice Bruxelles - sarà “forte”. Certo i danni dellanon si cancellano in fretta e infatti torneremo ai livelli pre Covid solo nel 2022, ma le previsioni della Commissione europea danno il polso di un percorso che è in fase di avvio. E già questo è un dato rilevante dopo un anno in cui l’asticella del passaggio dal tonfo alla ripresa è stata costantemente spostata in avanti. I vaccini e le riaperture stanno liberando le attività economiche e i consumi deglini, seppure gradualmente, e un’ulteriore spinta, sul medio periodo, arriverà dal Recovery. Ma cosa c’è dietro questa ripresa? La locomotiva è l’industria in casa nostra, ma anche un export che ha retto durante il lockdown e che guarderà sempre più alla Cina oltre che all’Europa. Abbiamo continuato a ...

Mobili, cibo e robot: ecco l'Italia che ci porta fuori dalla pandemia

