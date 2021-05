Mirko Farci ucciso per salvare la madre dalle coltellate: a Tortolì il ricordo commosso dopo l’orrore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lacrime e sgomento a Tortolì, in Ogliastra (Sardegna) per la morte del 19enne Mirko Farci, ucciso, secondo la ricostruzione finora emersa, nel tentativo di difendere la madre, Paola Piras, dalle coltellate inferte dal suo ex. La donna, 50 anni, verserebbe in gravi condizioni dopo la brutale aggressione, mentre la comunità e l’Isola intera si stringono attorno al ricordo commosso del giovane. Mirko Farci: il ricordo nelle parole della professoressa Nelle stesse ore in cui il presunto assassino di Mirko Farci è stato trovato e catturato, all’esito di una caccia all’uomo scattata dopo il delitto avvenuto ieri a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lacrime e sgomento a, in Ogliastra (Sardegna) per la morte del 19enne, secondo la ricostruzione finora emersa, nel tentativo di difendere la, Paola Piras,inferte dal suo ex. La donna, 50 anni, verserebbe in gravi condizionila brutale aggressione, mentre la comunità e l’Isola intera si stringono attorno aldel giovane.: ilnelle parole della professoressa Nelle stesse ore in cui il presunto assassino diè stato trovato e catturato, all’esito di una caccia all’uomo scattatail delitto avvenuto ieri a ...

