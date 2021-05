Lorella Cuccarini confermata ad Amici 21? La maestra risponde (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lorella Cuccarini sarà riconfermata ad Amici la prossima edizione? Arriva la risposta della maestra di danza. Quest’anno, ad Amici di Maria De Filippi, ci sono state due new entry tra i professori, infatti, Arisa e Lorella Cuccarini, hanno preso, rispettivamente, il ruolo di maestra di canto e di maestra di ballo. Il talent è arrivato L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021)sarà riadla prossima edizione? Arriva la risposta delladi danza. Quest’anno, addi Maria De Filippi, ci sono state due new entry tra i professori, infatti, Arisa e, hanno preso, rispettivamente, il ruolo didi canto e didi ballo. Il talent è arrivato L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Lorella Cuccarini ci sarà ad Amici 21? Lei risponde e svela il suo vincitore morale - #Lorella #Cuccarini #Amici… - MaciTommaso : Com'è che Vittoria Puccini si sta trasformando in Lorella Cuccarini #David2021 - LeopardoDaLinci : @PorellaOfficial una rara foto di Enzo miccio con lorella cuccarini - LuBlue94 : Il modo in cui Alehorse probabilmente venera Lorella Cuccarini, ma noi siamo sempre stati convinti volesse stare co… - rutaecocaina : la l in lgbt sta per lorella cuccarini ?? -