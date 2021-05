LIVE Berrettini-Millman | Internazionali in DIRETTA | tra poco la caccia al terzo turno del romano

(Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:13 La parte di tabellone è quella di Novak Djokovic, che ritroveremo domani contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. 17:10 Chi vince sa già chi avrà dall’altra parte della rete domani: è il greco Stefanos Tsitsipas, con il qualeha una storia di battaglie e una mancata sfida agli ultimi Australian Open. 17:07 Contemporaneamente a questo incontro si svolgerà quello tra Denis Shapovalov e Stefano Travaglia; Lorenzo Sonego ha battuto nella mattina Gianluca Mager e sfiderà Dominic Thiem. Per quanto riguarda Jannik Sinner, giocherà con Rafael Nadal alla conclusione del match in questione. 17:04 Nadia Podoroska ha appena eliminato Serena Williams per 7-6(6) 7-5: una sorpresa, ma nemmeno così eccessiva, per diverse ragioni. Siamo dunque vicini a raccontare il match tra ...

Advertising

FedericoFerri : RT @SkySport: #Berrettini e #Travaglia ora LIVE: obiettivo ottavi ? ?? Berrettini-Millman su Sky Sport Uno ?? Travaglia-Shapovalov su Sky Spo… - SkySport : #Berrettini e #Travaglia ora LIVE: obiettivo ottavi ? ?? Berrettini-Millman su Sky Sport Uno ?? Travaglia-Shapovalov… - infoitsport : LIVE Berrettini-Millman, Internazionali Roma DIRETTA: l'idolo di casa vuole regalarsi l'ottavo con Tsitsipas - infoitsport : LIVE - BERRETTINI-Millman, Internazionali BNL d'Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Berrettini-Millman Internazionali Roma DIRETTA: l’idolo di casa vuole regalarsi l’ottavo con Tsitsipas -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

è reduce dalla vittoria in tre set contro Basilashvili. Nelle precedenti settimane aveva vinto il 250 di Belgrado e aveva perso la finale del Masters di Madrid contro Zverev Non prima ...... mercoledì 12 maggio , non prima delle ore 18.00 (dopo- Millman). La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport (canali 201 e 204) , constreaming fruibile dagli abbonati tramite ...Torna in campo Matteo Berrettini al Foro Italico di Roma. Il match tra Matteo Berrettini e John Millman sarà il quarto e penultimo dalle ore 10:00 sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma. LA DIRET ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Buon pomeriggio a tutti. Tra poco al via il match che precede quello di Berrettini e Millman, e cioè il millesimo match in carriera di Serena Williams, ...