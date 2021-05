La moglie di Beppe Grillo: “Quella notte non ho sentito nulla di anomalo, Ciro e gli altri erano tranquilli” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La moglie di Beppe Grillo: “Io non ho sentito nulla, Ciro e gli altri erano tranquilli” “Non ho visto e sentito nulla di anomalo, Ciro e gli altri il giorno dopo erano tranquilli”: è la testimonianza di Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo e madre di Ciro, ai magistrati sulla notte in cui nella villa del comico si sarebbe consumato uno stupro di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese. A pubblicare alcuni stralci dei verbali della moglie di Beppe Grillo è il quotidiano La ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladi: “Io non hoe gli” “Non ho visto edie gliil giorno dopo”: è la testimonianza di Parvin Tadjik,die madre di, ai magistrati sullain cui nella villa del comico si sarebbe consumato uno stupro di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese. A pubblicare alcuni stralci dei verbali delladiè il quotidiano La ...

