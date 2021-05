Intanto nel mondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quaranta morti nelle violenze tra israeliani e palestinesi, la Russia annuncia una stretta sul possesso delle armi da fuoco dopo la strage di Kazan, due donne transgender condannate a cinque anni di prigione in Camerun. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quaranta morti nelle violenze tra israeliani e palestinesi, la Russia annuncia una stretta sul possesso delle armi da fuoco dopo la strage di Kazan, due donne transgender condannate a cinque anni di prigione in Camerun. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel Morto l'israeliano colpito dal razzo anticarro da Gaza Intanto la polizia ha detto di aver arrestato 151 persone per gli incidenti da parte di dimostranti arabi avvenuti la notte scorsa nel centro di Israele. I maggiori scontri si sono avuti soprattutto ...

Roccagloriosa e Roscigno: storie di personaggi e di grandi bellezze Intanto, ricordo dopo ricordo, la nostra nuova guida ci conduce lungo i lievi declivi di una ... Nel paese andiamo a visitare le mostre permanenti degli Antiquarium di piazza del Popolo e di Borgo Sant'...

La xylella specchio del Paese Il mese scorso la Regione Puglia ha approvato il nuovo Piano di Azione 2021 contro la xylella. Il recente audit della Commissione Europea mette ancora in luce «i gravi e costanti ritardi nell’abbattim ...

