Il piccolo Levante trolla i big della SuperLega

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 12 maggio 2021) È terminata in pareggio per 3-3 la sfida valevole per la 36° giornataLiga 20/21-Barcellona. Ilclub spagnolo ha poi scherzato sulle proprie reti social dopo la sfida contro i catalani. Infatti è la squadra che ha “rubato” più punti alle grandi.-Barcellona 3-3 Ilè la squadra che ha ‘rubato’ più punti alle grandi in questa stagione. In totale sono stati 8 i punti sui 18 disponibili negli scontri diretti contro Atlético Madrid, Real Madrid e Barcellona. Un traguardo importante raggiunto anche grazie all’allenatore Paco López visto che da quando è arrivato sulla panchina delsi è specializzato nel dare dispiaceri alle squadre. Con il 3-3 di ieri sera agguantato negli ultimi minuti dal ...