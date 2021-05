Hamas annuncia | lanceremo altri 210 razzi su Israele

Advertising

rtl1025 : ?? 'Come promesso, abbiamo sferrato un attacco contro Tel Aviv. Abbiamo lanciato 130 razzi in reazione alla distruzi… - Agenzia_Ansa : L'annuncio di Hamas nella notte: lanceremo altri 210 razzi su Israele - morgana661 : RT @Teresat73540673: - euronewsit : Israele-Gaza: Hamas annuncia di aver lanciato oltre 200 razzi su Tel Aviv e altre città dello Stato ebraico - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: L'annuncio di Hamas nella notte: lanceremo altri 210 razzi su Israele -

Ultime Notizie dalla rete : Hamas annuncia

Il braccio armato diha dichiarato in un comunicato che "lancerà 110 razzi verso la metropoli di Tel Aviv" e altri "100" verso la città di Beer Sheva, "come rappresaglia per la ripresa degli ...Dopo i disordini a Gerusalemme nell'ultimo venerdì di Ramadan e le nuove violenze scoppiate da lunedì, le vittime del conflitto sono già 37, tra cui dieci bambini palestinesi. Previsto per oggi un ...È aumentato ad almeno 35 morti, tra cui 12 bambini, e 233 feriti il bilancio complessivo dei raid effettuati negli ultimi due giorni ...Israele si è risvegliata all'alba con le sirene che risuonano con insistenza a Tel Aviv e dintorni per la raffica di razzi di Hamas diretti verso l'aeroporto. In una ...