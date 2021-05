Giulia De Lellis, scollatura da infarto a Forte dei Marmi – FOTO (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ancora una Giulia De Lellis che lascia tutti col fiato in gola: a Forte dei Marmi si presenta con una scollatura a dir poco da infarto. Il mondo dei social… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ancora unaDeche lascia tutti col fiato in gola: adeisi presenta con unaa dir poco da. Il mondo dei social… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

tweetnewsit : #Damante ha parlato dell'ex fidanzata #Giulia e dei progetti con Elisa Visari: 'Mai così innamorato' - Diletta65378687 : RT @realtimetvit: Manca sempre meno a @loveislanditaly! ?? Fate le valigie, Giulia De Lellis vi aspetta dal 7 giugno tutti i giorni in esclu… - GigiGx : Giulia De Lellis suggerisce ai suoi follower un libro per imparare inglese. Lo ha fotografato: è il libro di testo… - MissU85170930 : RT @loveislanditaly: #LoveIslandItalia sta arrivando! ?? Tra poche settimane Giulia De Lellis debutterà come presentatrice del dating show… - Novella_2000 : Andrea Damante, decisione definitiva sul cane che ha in condivisione con la sua ex Giulia De Lellis -