Gervasoni: “Indagato per vilipendio a Mattarella ma è legittima critica politica” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “L’unico reato per cui sono Indagato è vilipendio al presidente della Repubblica a mezzo social su twitter. La cosa curiosa è che il mio profilo è pubblico, e tutti possono andare a vedere cosa ho scritto, quindi non so perché ci sia stato bisogno di cercare altre prove scaricando tutti i miei materiali e portando via due pc”. Così all’Adnkronos il professore universitario Marco Gervasoni, docente dell’ateneo del Molise finito tra i perquisiti nell’indagine per minacce a offese al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che conta undici indagati. “I Carabinieri del Ros sono stati molto corretti, gentili e attenti – sottolinea Gervasoni – ma è stata certo una sorpresa trovarmi gli uomini del reparto speciale, quelli che normalmente si occupano di Totò Riina e dei jihadisti, alla porta di casa… ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) “L’unico reato per cui sonoal presidente della Repubblica a mezzo social su twitter. La cosa curiosa è che il mio profilo è pubblico, e tutti possono andare a vedere cosa ho scritto, quindi non so perché ci sia stato bisogno di cercare altre prove scaricando tutti i miei materiali e portando via due pc”. Così all’Adnkronos il professore universitario Marco, docente dell’ateneo del Molise finito tra i perquisiti nell’indagine per minacce a offese al presidente della Repubblica, Sergio, che conta undici indagati. “I Carabinieri del Ros sono stati molto corretti, gentili e attenti – sottolinea– ma è stata certo una sorpresa trovarmi gli uomini del reparto speciale, quelli che normalmente si occupano di Totò Riina e dei jihadisti, alla porta di casa… ...

Advertising

sictwit : RT @mgabrielladavid: Gervasoni, indagato per offese a Mattarella nel 2019 scriveva: “Ha ragione Meloni, la nave va affondata. Quindi Sea W… - CiccioLupis : RT @GHERARDIMAURO1: Gervasoni: 'Indagato per vilipendio a Mattarella ma è legittima critica politica' - ErmannoKilgore : RT @mgabrielladavid: Gervasoni, indagato per offese a Mattarella nel 2019 scriveva: “Ha ragione Meloni, la nave va affondata. Quindi Sea W… - rrico_e : RT @GHERARDIMAURO1: Gervasoni: 'Indagato per vilipendio a Mattarella ma è legittima critica politica' - Mariagi22629904 : RT @mgabrielladavid: Gervasoni, indagato per offese a Mattarella nel 2019 scriveva: “Ha ragione Meloni, la nave va affondata. Quindi Sea W… -