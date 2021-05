Genoa, Criscito: «Vogliamo evitare che succeda come gli anni scorsi» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Domenico Criscito ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match decisivo per la salvezza con il Bologna. Le sue dichiarazioni Il capitano del Genoa Domenico Criscito ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida con il Bologna. Le sue parole. «Già negli ultimi anni siamo arrivati a lottare per non retrocedere l’ultima giornata e non Vogliamo che succeda ancora. Ce la metteremo tutta a partire dalla sfida di questa sera con il Bologna. Siamo fiduciosi» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Domenicoha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match decisivo per la salvezza con il Bologna. Le sue dichiarazioni Il capitano delDomenicoha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida con il Bologna. Le sue parole. «Già negli ultimisiamo arrivati a lottare per non retrocedere l’ultima giornata e noncheancora. Ce la metteremo tutta a partire dalla sfida di questa sera con il Bologna. Siamo fiduciosi» L'articolo proviene da Calcio News 24.

