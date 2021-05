Gasperini: “Dalla matematica non si scappa. Ci servono tre punti, siamo artefici del nostro destino” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 contro il Benevento: “Dalla matematica non si scappa, con altri tre punti siamo in Champions League ma dobbiamo capire dove farli (ride, ndr). siamo responsabili del nostro destino nelle prossime due partite. Stiamo sempre con i piedi per terra, questa è una delle nostre caratteristiche: non abbiamo ancora fatto niente, mercoledì c’è la Coppa Italia ma prima penseremo al campionato e poi ci sarà una Champions League da conquistare. Stiamo giocando da tanti mesi, la forza di questa squadra è quella di guardare sempre passo dopo passo”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 contro il Benevento: “non si, con altri trein Champions League ma dobbiamo capire dove farli (ride, ndr).responsabili delnelle prossime due partite. Stiamo sempre con i piedi per terra, questa è una delle nostre caratteristiche: non abbiamo ancora fatto niente, mercoledì c’è la Coppa Italia ma prima penseremo al campionato e poi ci sarà una Champions League da conquistare. Stiamo giocando da tanti mesi, la forza di questa squadra è quella di guardare sempre passo dopo passo”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

