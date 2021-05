Draghi alla Camera | «La prossima settimana un nuovo decreto sostegni Vaccini? Liberalizzare brevetti non basterà»

Advertising

LegaSalvini : L'appello del presidente f.f della Calabria Nino Spirlì: «Gli sbarchi incontrollati di migranti vanificano gli sfo… - ilfoglio_it : 'Nessuno deve essere lasciato solo nelle acque territoriali italiane. Il rispetto dei diritti umani una componente… - marcodimaio : Le regole di bilancio UE devono cambiare. E rispondendo a @ItaliaViva in Aula alla Camera, il presidente #Draghi ha… - cleghio : RT @claudiocerasa: Schiaffo di Draghi a Biden (e BoJo): 'Prima di arrivare alla liberalizzazione dei vaccini è necessario fare dei passi an… - gigioLuc : RT @ilfoglio_it: 'Nessuno deve essere lasciato solo nelle acque territoriali italiane. Il rispetto dei diritti umani una componente fondame… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi alla

Lo ha detto Marioaggiungendo di condividere la posizione del presidente Usa sulla sospensione dei brevetti purché questa non sia 'un disincentivoricerca'. In ogni caso 'è meglio ...Il presidente del Consiglio, Mario, è intervenuto oggiCamera per rispondere al Question time. Ha replicato anche a un'interrogazione posta da Italia viva sui vincoli di bilancio europei. Pubblichiamo qui di seguito il ...Se da un lato Draghi vuole far ripartire l'economia e il turismo sa anche che oltre le 23 non sarebbe prudente spingersi, anche per non dare segnali di eccessivo ottimismo. Contagi e morti, cosa ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il governo è conscio dei rischi legati a regole bancarie severe in una fase di uscita dalla pandemia. Continueremo a vigilare per evitare questo pericolo e permettere alle ...