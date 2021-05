David postumo a Mattia Torre | la figlia Emma | Bravo papà | hai vinto anche se non ci sei più

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Commozione al Teatro Delle Vittorie e poi una standing ovation:, ladi, accompagnata dalla mamma Francesca, ha ritirato ildi Donatellodal padre, prematuramente scomparso nel 2019, per la sceneggiatura del film Figli. “Complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premiose non c’è più”, ha detto la bambina ringraziando le tante persone che le sono state vicine. “Dedico il premio al mio fratellino Nico che mi fa ammazzare dalle risate e a mia mamma che non si arrende mai. Questo film parla di famiglie sole e bambini che nascono, ringrazio le ostetriche e i medici che non fanno volare via le persone.”. Le telecamere di Rai 1 hanno inquadrato un ...

Dopo un'edizione virtuale d'emergenza, lo scorso anno a ridosso del lockdown, i66 tornano in ... come quelle scese al momento del premioa Mattia Torre per la sceneggiatura di Figli. '...Il premio per la miglior sceneggiatura è andatoa Mattia Torre per il film Figli . Il ... mentre Monica Bellucci e Diego Abatantuono hanno ricevuto ilspeciale. Un momento molto toccante ...Ai David di Donatello 2021, Mattia Torre è stato insignito di una statuetta postuma per la migliore sceneggiatura originale del film ‘Figli’. A ritirarlo sul palco, la ...In diretta su Rai 1 e in presenza. La premiazione degli Oscar italiani, sorpresa dopo sorpresa: i vincitori e gli sconfitti dei David di Donatelllo 2021 ...