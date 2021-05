Borsa: Asia giù per il secondo giorno con i tecnologici (Di mercoledì 12 maggio 2021) Seconda giornata consecutiva di forti perdite per le Borse Asiatiche, con i produttori di chip sempre in allerta per i segnali di rialzo dell'inflazione globale, insieme a timori di un inasprimento ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Seconda giornata consecutiva di forti perdite per le Borsetiche, con i produttori di chip sempre in allerta per i segnali di rialzo dell'inflazione globale, insieme a timori di un inasprimento ...

Advertising

infoiteconomia : Alla deriva la borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia - ansa_economia : Borsa: Asia giù tra timori inflazione e peso vendite su chip. Forte calo in Giappone (-3%), in Cina boom prezzi pro… - ilmetropolitan : ?? #Borsa, #Asia – #Pacifico: #azioni in aumento per #speculazioni #tassidiinteresse - ansa_economia : Borsa: Asia in ordine sparso, sprint dei metalli, Tokyo +0,55%. Futures Europa positivi, contrastati in Usa, ancora… - fisco24_info : Borsa: Asia in ordine sparso, sprint dei metalli, Tokyo +0,55%: Futures Europa positivi, contrastati in Usa, ancora… -