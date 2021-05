BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 13 maggio 2021

Leggi su tvsoap

Brooke (Katherine Kelly Lang) dichiara a Ridge (Thorsten Kaye) che crederà a Thomas (Matthew Atkinson) solo quando andrà fino in fondo con questo fidanzamento con Zoe (Kiara Barnes). Hope cade in una nuova trappola di Thomas quando si vede costretta ad interrompere il ragazzo e Zoe, i cui amoreggiamenti – troppo rumorosi – rischiano di svegliare il piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri) nella camera accanto. Hope dichiara a Zoe che non è lei la donna che Thomas vuole!